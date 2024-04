Da Caravaggio al Bernini. Il Comune di Mesagne parte in anticipo per programmare l’estate. Come presentare le proposte

Il comune di Mesagne inizia a preparare gli eventi che caratterizzeranno la prossima programmazione ludica estiva e lo fa con un avviso esplorativo per l’individuazione delle proposte da inserire nel cartellone di Mesagnestate 2024.

Il Comune intende realizzarlo in collaborazione con tutti i cittadini, le associazioni culturali, le cooperative sociali, gli enti religiosi, gli operatori culturali ed altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini, senza scopo di lucro. Una serie di eventi che inizieranno a giugno e si concluderanno a settembre 2024.

Le proposte



«Il comune di Mesagne ricerca proposte legate al settore culturale, allo spettacolo, alla musica, all’enogastronomia e ad eventi artistici in senso ampio che vadano incontro a un pubblico eterogeneo per età e sensibilità culturale e che siano in grado di vivacizzare la città, promuovere la vita sociale della comunità e attrarre turisti sul territori», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Antonello Mingenti. Iniziative, quindi, che possano far trascorrere un’estate da sogno a tutti coloro che sceglieranno di giungere a Mesagne per trascorrere del tempo in serenità coinvolti in eventi che li ammalieranno.

Evento forte di Mesagnestate sarà, naturalmente, la mostra “G7” in cui saranno esposti nel castello Normanno-Svevo i capolavori artistici di Donatello, Caravaggio, Leonardo, Bernini, Canova e tanti altri pittori.



In virtù di tale importante appuntamento in città si attende l’arrivo di migliaia di turisti che durante la loro permanenza a Mesagne saranno sollazzati da musica, sport ed eventi di tradizione culinaria. Nell’avviso pubblicato dall’ente si legge: «Il Comune di Mesagne informa che sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it, è disponibile l’Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione delle proposte da inserire nel cartellone dell’estate mesagnese 2024, periodo giugno – settembre».

Il cartellone dell'estate: come partecipare



La domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modulo e sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 10 maggio 2024 mediante una delle seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne, piano terra del palazzo municipale oppure in formato elettronico tramite Pec al seguente indirizzo: suap@pec.comune.mesagne.br.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura: “Proposta organizzativa di evento da inserire nel cartellone dell’estate mesagnese 2024”. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 0831732241 o inviare una e-mail a suap@comune.mesagne.br.it.

