Marc Chagall, due mostre in Puglia a pochi chilometri. Un Comune rinuncia: «Sostituito dai maestri surrealisti». Cosa è successo

Due mostre dedicate a Marc Chagall a distanza di pochi chilometri, in Puglia. E il Comune di Monopoli rinuncia, annullando l'apertura prevista per ieri al Castello Carlo V. «Visti i pochi chilometri di distanza tra le due città che avrebbero ospitato per il medesimo periodo le opere di Chagall e il mancato accoglimento della proposta del Comune di Monopoli alla realizzazione di un percorso condiviso attraverso la previsione di un biglietto unico, l’Amministrazione Comunale di Monopoli, anche su indicazione degli organizzatori, ha deciso di sostituirla con una nuova mostra dedicata ai più grandi maestri del novecento nel periodo del surrealismo», si legge in una nota del Comune.

Il comune limitrofo è Conversano, dove la mostra sarà aperta ad Aprile (grazie a Mostrelab). "Marc Chagall, sogno d'amore", è il titolo. Respinta la proposta di un biglietto unico, quindi, sarà l'unica esibizione pugliese di Chagall