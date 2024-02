Ragazzo scomparso da giorni è stato ritrovato anche grazie all'aiuto del cane di famiglia: era in stato confusionale

Ragazzo scomparso da giorni ritrovato anche grazie all'aiuto del cane Oliver: Danilo era in stato confusionale ma ora sta bene. Danilo D’Attoma, il 27enne di Conversano scomparso da martedì dopo essersi allontanato con l’auto dell’azienda di famiglia, ha fatto ritorno a casa in buone condizione (anche se in stato confusionale).

La famiglia aveva denunciato la scomparsa

La denuncia era stata depositata ai carabinieri ieri sera: a nulla erano valsi i disperati tentativi di parenti e amici di mettersi in contatto con lui.

Danilo, infatti, non aveva con sé né portafoglio, nè documenti, bancomat e contanti. Dopo l’appello di ieri, nella serata è giunta una segnalazione alle forze dell’ordine di un avvistamento in Contrada Semeria, nei pressi del centro sportivo Airon. Stamattina Danilo D’Attoma - un passato come calciatore nelle giovanili dell’Avellino - ha fatto ritorno a casa. Fondamentale, per risalire al luogo dove il ragazzo si era appartato, è stato il fiuto di Oliver, il cane meticcio di famiglia che ha segnalato la presenza di Danilo D’Attoma nel luogo in cui ha trascorso questi giorni.

Il 27enne è stato ascoltato dai carabinieri a cui ha spiegato cosa è successo.