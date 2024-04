Un'esplosione in un'abitazione a Carovigno, per cause ancora da accertare: c'è una vittima. Nella cittadina in provincia di Brindisi è successo tutto all'alba.

Un'esplosione ha fatto crollare il solaio di un'abitazione e un uomo è morto (aveva 66 anni)

Sul posto i Carabinieri, gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco, con due squadre di Ostuni e Brindisi, per mettere in sicurezza la zona.

(Video e foto di Max Frigione)