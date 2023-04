Auto guasta ma niente smart working: lei va al lavoro a cavallo, due ore di tragitto

Le negano lo smartworking e così decide di presentarsi al lavoro a cavallo. È l'azione dimostrativa intrapresa da Tabita Gurioli, giovane impiegata residente a Mensa Matellica, nel Ravennate, che lavora al servizio clienti telefonico di Crédit Agricole, a Cesena. A riportare la notizia è il quotidiano il Resto del Carlino-Cesena.

L'auto guasta

Da qualche giorno, non avendo a disposizione l'automobile per un guasto, ha deciso di costeggiare l'argine del fiume Savio che attraversa la frazione in cui vive e che raggiunge il capoluogo romagnolo. Per sua fortuna, l'ufficio si trova proprio a ridosso del corso d'acqua.

La scuderia

Gurioli lavora all'interno del gruppo francese da 15 anni. Precisa di non voler contestare l'istituto di credito, a lavoro si trova bene. Critica solo la scarsa flessibilità dimostrata nell'organizzazione dei turni di lavoro di fronte ad un imprevisto. L'impiegata dispone di una scuderia e così ogni giorno, con un paio d'ore di cavalcata, arriva puntuale sul posto di lavoro.