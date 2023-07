Troppo caldo, il cavallo che trainava il calesse degli sposi stramazza a terra

Un cavallo a terra, steso sull’asfalto, in pieno centro. È la scena a cui ha assistito chi, questa mattina, intorno alle 10, era in corso Vittorio Emanuele a Trani.

Il malore per il caldo



Il caldo soffocante è stato con tutta probabilità all'origine del malore dell’animale, crollato improvvisamente mentre trainava un calesse su cui sedevano due sposi. Visibilmente indebolito e zoppicante, si è sdraiato su un fianco appoggiando la testa sulla strada. Il cavallo è stato poi sollevato e, dopo aver ricevuto i primi soccorsi da un veterinario che era nei paraggi, si è ripreso.



Sul posto gli agenti di polizia locale, a lavoro per veicolare il traffico congestionato, e gli operatori Amiu, l’azienda incaricata dell’igiene urbana, per igienizzare l’asfalto sul quale il cavallo è stramazzato. Scattano, intanto, le polemiche sui social di chi denuncia le condizioni estenuanti a cui sono sottoposti gli animali utilizzati per trainare le persone sulle carrozze semplicemente per permettere di conservare il ricordo di un giro per la città.