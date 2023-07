Investita e lasciata tramortita a bordo strada: in quattro si attivano per salvare la volpe

Sarebbe sicuramente morta dopo essere stata investita una piccola volpe che, invece, ha avuto la fortuna di incontrare, nella sua vita, delle persone che si sono preoccupate di toglierla dalla strada e di farla curare. E' una storia di un salvataggio a lieto fine quella accaduta circa una settimana fa ad Alezio. Ed inizia così: il 17 luglio, una coppia di ragazzi - Nemola e Alberto - si imbatte in una povera volpe ferita sulla strada Alezio-Tuglie. La volpina soffriva sotto il sole, a bordo strada, e stava andando incontro a morte certa.

Il salvataggio

Ma i due ragazzi si sono fermati ed hanno chiesto aiuto ad un'amica di Alezio, Armenia Cotardo, presidente dell'associazione Cat. E' lei a raccontare la storia sui social: «So che c’è un centro di soccorso animali selvatici a Calimera ma non ho idea di che procedura attivare per far in modo che la cucciola ci arrivi il prima possibile.

Mi viene istintivo chiamare Eleonora Romano, già assessora all’ambiente durante lo scorso mandato amministrativo e attualmente consigliera di maggioranza, qui ad Alezio. Le racconto cosa è successo e concludo scusandomi “Ele, perdonami.

So che non dovrei disturbare te, che non è più compito tuo. Scusa ma non sapevo a chi chieder..” Non mi lascia nemmeno terminare la frase. Ma ci mancherebbe, hai fatto benissimo a chiamarmi. Mi attivo subito.”

La corsa verso Calimera

Così, in pochi minuti, la consigliera è arrivata, ha preso la volpina e l'ha portata personalmente al CRAS di Calimera perchè, in questi casi, il fattore tempo è cruciale. La cucciola era stata effettivamente investita e aveva un trauma cranico.

Il prologo lo racconta la stessa Cotardo: «Ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno e ora sta molto meglio, come potete vedere dal video che mi ha mandato Eleonora poco fa: la piccola ce la farà! Io non so davvero descrivervi la gioia che provo e la gratitudine immensa che mi scalda il cuore in questo momento».

Sono grata ad Eleonora che si è prontamente messa a disposizione per aiutare la cucciola (e, fidatevi, non era per nulla scontato).