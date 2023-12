Botti di Capodanno, ecco come proteggere i propri amici animali. I consigli di Aidaa

Botti di Capodanno, ecco come proteggere i proprio amici animali. «Nella notte di San SIlvestro dello scorso anno sono stati 400 gli animali domestici morti e oltre un migliaio quelli feriti senza contare i volatili e gli altri animali morti di crepacuore. la cui conta prrecisa non è possibile e putroppo anche quest'anno i casi non mancano nonostante machino alcuni giorni alla fine dell'anno», fanno sapere da Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente.



«Per questo motivo, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente indica quelli che sono i consigli di comportamento da seguire sia la notte di San Silvestro che in questi giorni “per tenere piu possibile i nostri amici quattro zampe al sicuro».

Scorri le slide