In un recinto due cani pelle e ossa e un altro già morto. Scatta la denuncia per maltrattamenti

Orrore nei campi del Sud Salento: due cani ancora vivi - ma ridotti a pelle e ossa - e un altro cane purtroppo già morto: è la scoperta che hanno fatto a Tricase le Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò durante alcuni servizi di controllo e perlustrazione. Il proprietario degli animali, lasciati all'aperto e senza cibo a disposizione, è stato denunciato per maltrattamento di animali con l'aggravante della morte di uno di essi.

La scoperta in campagna

Le guardie hanno visto un recinto all’interno erano rinchiusi due cani vivi ma ridotti pelle e ossa, un cane morto da qualche giorno: l’animale era accovacciato su se stesso, sembrava dormisse, ma purtroppo dal controllo risultava deceduto. Sul posto sono stati rinvenuti anche ossa e peli di animali morti non identificabili, infine in una gabbia era presente un volatile in stato di decomposizione avanzata.

Due cani abbandonati e nel degrado

Il luogo era pieno di deiezioni vecchie e nuove, a disposizione dei due cani ancora vivi non vi era traccia di cibo o acqua, e la struttura - essendo fatiscente - non garantiva un riparo dalle intemperie agli animali.

Sul posto sono arrivati i veterinari della Asl Lecce Sud Siav Area e la Polizia Locale di Tricase.

Sentito il Pm di turno tutta l’area è stata posta sotto sequestro giudiziario, compresi i due cani vivi affidati canile di Alessano. Il proprietario degli animali è stato rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali con l’aggravante della morte degli stessi.