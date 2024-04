Giallo per la scomparsa di una donna di 39 anni. In corso le ricerche

Cani molecolari e droni in volo sulla gravina di Ginosa per le ricerche di una donna straniera di 39 anni scomparsa nella prima serata di ieri a Ginosa, in provincia di Taranto. In azione i carabinieri, i vigili del Fuoco e tanti volontari dopo la denuncia della scomparsa. La donna è stata vista per l'ultima volta intorno alle 19 di martedì.

Chi è la donna scomparsa a Ginosa

Si chiama Ramona Zinta, ha 39 anni ed è originaria della Lettonia.

E’ domiciliata a Ginosa, corporatura normale, altezza 1,65 metri, capelli castani, occhi verdi, carnagione chiara. La donna è stata vista per l'ultima volta in zona "Pescarella", nei pressi di un ristorante. Indossava una camicia di colore bianco, pantalone e giubbotto oscuro.

Chiunque abbia sue notizie, può contattare il 112. Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, ieri pomeriggio ha convocato in Municipio il tavolo di coordinamento tecnico con Carabinieri, Polizia Locale e Associazioni di Protezione Civile. Il compito di questo organismo è quello di coordinare e concordare ogni attività utile alla ricerca della scomparsa. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di familiari e amici ai Carabinieri della Stazione di Ginosa, diretta dal Comandante Andrea Solazzo.