Un cavallo smarrito sulla Provinciale, salvo grazie all'intervento di una vigilessa

Pericolo notturno lungo la provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni a causa di un cavallo scappato da una scuderia che si è trovato a cavalcare di notte su una strada ad alta densità di traffico.

L'episodio

Fortunatamente sul posto si è trovata a passare una giovane agente della polizia locale di Mesagne, cavallerizza per passione ed istruttrice di equitazione, che insieme a un collega poliziotto, giunto anch’egli poco dopo sul posto, sono riusciti a bloccare l’animale e con l’intervento di un altro istruttore di equitazione a calmarlo e riconsegnarlo ai legittimi proprietari. L’episodio si è verificato nella serata di venerdì lungo la provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, quando Anna Maria Mastrovito, agente della polizia locale di Mesagne, libera dal servizio, stava transitando con la sua auto su questa importante arteria stradale per fare ritorno ad Ostuni, città in cui risiede. A un tratto si è accorta di una sagoma che galoppava sulla strada.



Ha rallentato e ha seguito quell’ombra scura. Infine, l’ha affiancata e si è fermata. Solo allora ha visto che si trattava di un cavallo fuggito probabilmente da qualche azienda della zona. Immediatamente ha allertato il 112 del pericolo presente su quella strada. Contemporaneamente sul posto si è trovato a passare un poliziotto del locale commissariato, Pierluigi Martinelli, che ha notato la scena e si è fermato per aiutare la collega. Insieme sono riusciti prima a calmare l’animale e poi a metterlo in sicurezza presso il maneggio “H2O” dei fratelli Ostuni.

Dopo un breve consulto sono riusciti a individuare il maneggio dal quale era scappato il cavallo. A quel punto hanno avvisato i proprietari, ignari dell’accaduto, che poco dopo si sono recati sul posto per recuperarlo.