Il carosello storico dei carabinieri a cavallo allo stadio Iacovone

Grande entusiasmo allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto per il Carosello storico dell’Arma dei Carabinieri: davanti a oltre 10mila persone è in corso l’esibizione militare del quarto Reggimento Carabinieri a cavallo. Un vero e proprio «abbraccio con la città» come lo ha definito il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Gaspare Giardelli, pochi secondi prima dell’avvio dell' evento, alle 21 di questa sera.

Il Carosello storico rievoca fatti d’arme e movimenti compiuti in battaglia (non privi di un certo rischio), come nella Carica di Pastrengo del 30 aprile 1848 (gli Squadroni da Guerra assegnati alla protezione del re Carlo Alberto durante la prima guerra di indipendenza salvarono il sovrano dagli austriaci. In occasione del 115esimo anniversario di quell’episodio, nel 1963, l’allora presidente della Repubblica concesse al reparto lo stendardo di guerra).

Il Carosello storico approda a Taranto per la prima volta (la seconda in Puglia, dopo l’appuntamento a Bari nel 2007) con le sue raffigurazioni e lo schieramento di 50 cavalli (si tratta della formazione ridotta riproposta in trasferta: la configurazione tradizionale è di 100 cavalli).

I cavalieri e i loro destrieri si alternano in andature al trotto e al galoppo, troncate da improvvisi «alt». L’esibizione discende dagli antichi tornei medievali.