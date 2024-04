Incidente in tarda mattinata a Brindisi, in contrada Lu Spada (nei pressi dell'incrocio per l'ospedale). Coinvolte tre auto, tra cui un fuoristrada dei Carabinieri. Sei le persone interessate dal sinistro, due sono sono ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118.