Giuramento interforze a Taranto: Marina e Carabinieri

Al via da questa mattina, alle 11, nella Piazza Marinai D'Italia di Taranto - Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III - il giuramento interforze di Marina Militare e Carabinieri: in una cerimonia congiunta, 164 allievi del 26esimo "Corso Normali Marescialli della Scuola Sottufficiali" di Taranto e 269 allievi del 142esimo "Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto" giurano fedeltà alla Repubblica davanti al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Non è il primo evento del genere che Taranto ospita ma, probabilmente, quest'anno assume una connotazione particolare. Il contesto attuale e i precari equilibri internazionali fanno sì che il ruolo delle Forze Armate assuma sempre più rilevanza. Concetto estendibile per la stessa città che da decenni è legata a doppio filo alla Marina Militare in particolare.