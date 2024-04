Al via da questa mattina, alle 11, nella Piazza Marinai D'Italia di Taranto - Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III - il giuramento interforze di Marina Militare e Carabinieri: in una cerimonia congiunta, 164 allievi del 26esimo "Corso Normali Marescialli della Scuola Sottufficiali" di Taranto e 269 allievi del 142esimo "Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto" giurano fedeltà alla Repubblica davanti al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Non è il primo evento del genere che Taranto ospita ma, probabilmente, quest'anno assume una connotazione particolare. Il contesto attuale e i precari equilibri internazionali fanno sì che il ruolo delle Forze Armate assuma sempre più rilevanza. Concetto estendibile per la stessa città che da decenni è legata a doppio filo alla Marina Militare in particolare.

Le parole di Crosetto

Era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. «Sono rimasto colpito da quello che è accaduto nei giorni scorsi al maresciallo Francesco Pastore e al carabiniere Francesco Ferraro, ma la cosa che mi ha colpito è stato il padre, le parole del padre, l'orgoglio con cui ha ricordato la scelta del figlio di essere carabiniere come lui. Ecco, di quelle parole, di quel modo di concepire il servizio, fatene tesoro, vale come un intero corso di studi perché la verità si trova in alcuni libri ma si trova, molto spesso, nelle parole delle persone semplici che sono quelle che con la loro semplicità, priva di fronzoli, ci insegnano la realtà e i valori».