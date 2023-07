Appelli per ritrovare Freccia e Giulio, scappati per la paura durante l'incendio

Non sono solo le persone le vittime di incendi e maltempo. Spesso a pagare il conto sono anche gli animali che, spaventati, perdono la strada di casa. E' accaduto anche a San Cataldo dove, a seguito del devastante incendio di ieri, due gattini sono scappati dalle case in fiamme e non sono più tornati. E ora i loro padroni cercano disperatamente Giulio e Freccia.

I gatti dispersi



"Freccia - scrive Elisabetta, la sua mamma umana, su Facebook - è dispersa nella zona Via Alvise Ca' da Mosto a San Cataldo a causa dell'incendio. È facilmente riconoscibile perché ha una zampa posteriore lesionata in un incidente e quindi cammina male. È molto timida.

Se la avvistate per favore chiamate 338.7693775".



Questo invece l'appello di Rosella, che cerca disperatamente il suo Giulio. "Smarrito a San Cataldo via Castellaneta causa incendio. Si chiama Giulio se qualcuno dovesse vederlo mi contatti 347.7867577".

Non resta che tenere gli occhi ben aperti e aiutare Freccia e Giulio a tornare a casa.