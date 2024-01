Si avvicinano i cosiddetti giorni della merla e il freddo diventa un pericolo anche per i nostri amici a quattro zampe: l’Ente Nazionale Protezione Animali ricorda alcuni semplici accorgimenti per vivere queste giornate in sicurezza e migliorare la qualità di vita dei nostri animali domestici.

Ecco i dieci consigli per tutelare i nostri animali.