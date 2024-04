Domenica con la pioggia in Puglia, ma torna il sole a inizio settimana. Le previsioni

Domenica di pioggia in Puglia ma l'inizio della settimana regalerà delle giornate di sole con un peggiormento previsto a metà settimana. Una circolazione depressionaria apporterà tempo instabile nel corso della giornata di oggi - domenica 21 aprile - in Puglia e Basilicata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco localmente. Breve miglioramento è atteso poi all'inizio della nuova settimana con un lieve aumento della temperatura, mentre nuovo peggioramento è possibile tra 23 e 34 di aprile con piogge, rovesci sparsi e calo termico. Ma vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Scorri le slide