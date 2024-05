Aspettando "Battiti": Geolier ai microfoni di Radio Norba

È Geolier il protagonista del primo appuntamento con «Road to Battiti», in programma domani a Foggia. È la prima di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il «Radio Norba Cornetto Battiti Live» alla 22esima edizione, in programma, invece, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Un inizio con il botto per il radio live show di Radio Norba, che si terrà in piazza Italia, nel capoluogo dauno, dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell'arrivo di Geolier, che sarà intervistato sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky.

Al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa esibizione dell'artista, per la «performance on the road» che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del «Radio Norba Cornetto Battiti Live».

Ancora top secret i titoli delle due performance che saranno registrate. Geolier è uno degli artisti dell'anno, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo. Al suo debutto assoluto sul palco dell'Ariston con «I p' me, tu p' te», brano già certificato tre volte disco di platino. A Sanremo ha anche vinto la serata cover cantando con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Da settimane è stabile al primo posto della classifica dei singoli anche con «L'ultima poesia», frutto della collaborazione con Ultimo.

Un periodo d'oro per Geolier

Un periodo d'oro per l'artista partenopeo, che veniva già dal successo dell'album «Il coraggio dei bambini», certificato con ben cinque dischi di platino. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena rap e non solo. Un artista giovane, ma già popolarissimo, che dal 15 giugno sarà in tour, partendo da Messina. A Napoli le 3 date allo stadio Maradona sono sold out già da tempo. Un grande protagonista della musica italiana, dunque, per l'inizio di «Road to Battiti». Dopo Foggia, il tour toccherà Brindisi (11 maggio), Ostuni (12 maggio), Gravina in Puglia (18 maggio), Galatina (19 maggio), Margherita di Savoia (25 maggio), Sammichele di Bari (26 maggio), San Ferdinando di Puglia (1 giugno), Giovinazzo (2 giugno) e infine il 4 luglio a Bari. L'accesso al «Road to Battiti» è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.

Edizione numero 22

Comincia dunque il viaggio verso l'edizione numero 22 del «Radio Norba Cornetto Battiti Live», che quest'anno presenterà importanti novità, a partire dall'attesissimo approdo su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ospiti di Radio Norba i grandi protagonisti dell'estate italiana con, in ordine sparso, Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors. Tutte le informazioni saranno svelate di settimana in settimana da Radio Norba o dai canali ufficiali della radio del sud.