Cambiamenti climatici nell’Oceano Pacifico che possono influenzare il tempo in tutto il mondo. Con il rischio, però, di eventi estremi: dai terremoti ai disastri naturali. Sono El Niño e La Niña. Il bambino e la bambina. Perché questi nomi? In spagnolo "Niño" è usato anche per riferirsi a “Gesù bambino”. Lo usavano nel 1600 i pescatori al largo delle coste del Sud America alla comparsa di acqua insolitamente calda. Che si verificava, appunto, proprio nel periodo vicino a Natale. Mentre la versione femminile è per indicare le condizioni opposte. Quest’anno, come registrato dall’Oceanic Niño Index (ONI), El Nino ha avuto un impatto “forte”. E ora è il tempo di La Nina. Alcune ricerche, come quella di Nature, legano queste fasi terresti a eventi estremi. Nel corso dell'anno abbiamo assisito al terremoto di Taiwan di magnitudo 7.4 (il più forte degli ultimi 30 anni) e all'eruzione dei vulcani in Islanda.

