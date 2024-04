Caldo addio, torna il freddo: crollo delle temperature (di oltre 10 gradi): previsioni meteo in Puglia

Caldo addio, torna il freddo sull'Italia. Dopo un weekend quasi estivo, con picchi di 30 gradi in molte città, nel corso della prossima settimana un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa determinerà un brusco calo delle temperature, portando anche maltempo e precipitazioni sparse. Tra lunedì e mercoledì l'abbassamento delle temperature in alcune zone potrà essere anche di 10/15°C. Sulla Val Padana si passerà da massime di 25/27°C di lunedì ai circa 16°C di mercoledì, mentre sulle Alpi a 1500m si passerà dai 20°C di domenica ai 6/8°C di martedì. Sul medio versante adriatico si passerà dai 26/28°C di lunedì ai circa 16°C di mercoledì. Il calo termico interesserà anche le regioni meridionali, seppur in misura minore.Vediamo le previsioni meteo in Puglia per la prossima settimana.

