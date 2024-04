Il sindaco è accusato di offese sessiste alla consigliera, lui nega: «Rimando tutto al mittente»

«Rimando al mittente ogni accusa, eccessiva e infondata, di sessismo che scredita solo e oltremodo la mia persona». Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, replica a Forza Italia che in una nota ha denunciato presunte offese che il primo cittadino avrebbe rivolto alla consigliera azzurra Raffaella Piccolo. «Dispiace - continua Cannito - che la consigliera abbia frainteso il mio invito ad avere maggiore rispetto della mia persona e del ruolo istituzionale. Quanto narrato non risponde al vero». «Per me - conclude - la polemica in questione non ha motivo di esistere».

Cosa era successo

«Siamo sgomenti e sconcertati dei modi inurbani e incivili usati dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha aggredito verbalmente la nostra consigliera Raffaella Piccolo». È quanto si legge in una nota firmata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Antonio Comitangelo, e dal segretario cittadino del partito, Giovanni Ceto, che così commentano quanto sarebbe accaduto questa mattina a Palazzo di città dove la consigliera azzurra, nonché presidente della commissione Affari sociali, Raffaella Piccolo, sarebbe stata offesa dal primo cittadino. «Parole volgari e sessiste che l'hanno traumatizzata e che saranno oggetto di attenzione nelle competenti sedi affinché vengano definitivamente cassati comportamenti cafoni, laidi e triviali», proseguono gli esponenti di FI, evidenziando «l'aggravante della condotta passiva da parte di diversi assessori e consiglieri comunali presenti nella stanza».

L'accaduto "è stato rappresentato alla prefetta di Barletta-Andria-Trani, Rossana Riflesso, perché l'episodio è avvenuto in Comune e ci sembra gravissimo», continuano capogruppo e segretario. «Da parte nostra manifestiamo sincera solidarietà umana e politica alla consigliera Piccolo auspicando - concludono - che voglia e possa continuare a esercitare le sue funzioni a difesa degli interessi della comunità barlettana».