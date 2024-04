Una rapina è stata messa a segno nella serata di ieri intorno alle 21 in un distributore di benzina che si trova lungo la strada statale 16 bis, non lontano dallo svincolo Barletta sud in direzione Bari.

Ad agire sarebbero state tre persone che, fucili in pugno e a volto coperto, si sono fatti consegnare l'incasso per poi svanire nel nulla. Nessun cliente era presente nell'area di servizio né nel punto vendita.

Indagini sono in corso da parte della polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del distributore di gasolio e gpl. Il bottino è da quantificare.