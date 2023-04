Salento, truffa agli anziani: una banda al femminile ruba fedi e gioielli. Ma le telecamere potrebbero incastrarle

La telecamera di videosorveglianza di un’abitazione ritrae tre donne che, con passo spedito, si incamminano verso via Lecce, nella zona sud di Squinzano nel Salento. Ad attenderle, una quarta donna, alla guida di un’utilitaria di colore scuro. Tutto il gruppo, salito a bordo dell’auto, velocemente si allontana dal paese verso Lecce.

Sembrerebbe il racconto di una normale giornata di inizio primavera, ma purtroppo, così non è. La ricostruzione video è in qualche modo collegata con un furto ai danni di un anziano, che ha avuto solo la gentilezza di aprire la porta ad alcune sconosciute che avevano suonato alla sua abitazione. E ora si sta verificando se siano le stesse persone ritratte nel filmato.

I fatti

I fatti accaduti risalgono a mercoledì mattina, intorno alle 10. L’anziano signore di Squinzano si trovava solo, in casa, in attesa del rientro della moglie e delle figlie. Probabilmente avrà pensato che fossero proprio i suoi familiari a suonare al campanello dell’abitazione. Invece, al suo cospetto si sono presentate tre signore che, raccontando di conoscere le sue figlie, sono riuscite ad introdursi all’interno delle mura domestiche, assieme all’ignara vittima.

Mentre due di esse lo intrattenevano, distraendolo, una terza donna era riuscita ad introdursi nelle altre stanze, alla ricerca di tutto ciò che poteva essere facilmente asportabile. Ma, ad un certo punto, l’ingresso di casa si è aperto nuovamente perché le figlie dell’anziano rientravano a casa con la madre. La sorpresa, per loro, di trovarsi davanti a persone mai viste che, farfugliando in uno stentato italiano, giustificavano la loro strana presenza, ha creato momenti di confusione. Ma il repentino abbandono dell’abitazione delle tre ha cominciato a delineare i contorni di ciò che stava accadendo in quell’abitazione. Gli anziani signori erano stati derubati. La terza complice ha preso, dai cassetti, alcuni monili d’oro - tra cui braccialetti e alcune collanine – e purtroppo, anche, le loro amate fedi nuziali. Fortunatamente l’arrivo delle figlie ha interrotto l’azione criminosa e non ha provocato ulteriori gravi conseguenze. Sull’accaduto adesso indagano i Carabinieri della locale stazione, presso la quale le figlie hanno sporto denuncia.