Salento, “Attenzione ai lupi”: nuovo cartello in prossimità della riserva naturale. Il sindaco: nessun allarme

È stato messo pochi giorni fa il cartello per indicare la segnalazione di lupi a pochi passi dalla riserva naturale "Le Cesine", luogo che appartiene al comune di Vernole guidato dal sindaco Mauro De Carlo.

Il cartello

Un cartello che ha suscitato curiosità anche perché gli avvistamenti di questi animali, ultimamente, sono sempre più frequesti. Lo stesso sindaco ha voluto fornire maggiori dettagli sull'installazione di questo cartello: «Non vogliamo di certo creare allarmismi, tuttavia la presenza di questi animali sul territorio ormai è nota e bisogna mettere in guardia i cittadini. Come avviene in altri posti del Salento dove sono stati avvistati anche esemplari identici, anche noi abbiamo voluto avvisare i fruitori di questi luoghi bellissimi, che potrebbero incontrare qualche lupo. Ma ripeto e sottolineo non è certo un segnale che deve creare paura o peggio scoraggiare i fruitori».