Un pony attaccato e ucciso da due o più lupi o cani nella notte di ieri a Lizzanello. A fare l’amara scoperta la proprietaria dell’animale, una quarantenne del posto, che insieme alla sua famiglia vive in campagna. Uno spettacolo raccapricciante quello che si è presentato davanti ai suoi occhi intorno alle 8,30. Il pony – regolarmente dichiarato insieme agli altri cavalli presenti e che si chiamava Pippo e aveva tre anni – è stato ritrovato morto, dopo essere stato trascinato per diversi metri, azzannato in più parti del corpo e privo della gamba sinistra posteriore.

Le immagini delle telecamere

Dalle telecamere visionate dai proprietari dell’animale e dalle impronte sul terreno non ci dovrebbero essere dubbi sull’ipotesi che potrebbero essere stati proprio dei lupi (nei video ne contano almeno tre), anche se la Asl – giunta sul posto per le procedure di smaltimento - non ha confermato tale ipotesi. Intanto un po' cresce la paura tra i residenti della zona e c’è chi chiede informazioni specifiche su come comportarsi in caso di avvistamento di lupi, per l’incolumità propria ma anche dei lupi stessi.

Di fatto il numero di questi predatori, specie protetta a livello nazionale ed europeo, è in aumento un po' ovunque, così come le possibilità di un incontro ravvicinato. Non bisogna però avere paura o almeno cercare di mantenere la calma, non fuggire, mantenere lo sguardo rivolto al lupo e indietreggiare lentamente e fare rumore anche parlando a voce alta.