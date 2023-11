Salento, ​sparatoria contro la saracinesca del pub: i carabinieri per raggiungere il posto vanno fuori strada

Tre colpi di pistola sono stati sparati nella notte contro la saracinesca di un bar, a Lizzanello in provincia di Lecce. Per raggiungere il posto due carabinieri a bordo di una gazzella sono usciti di strada è rimasti lievemente feriti.

Nel mirino il Butterfly Coffee Pub di Lizzanello, il cui proprietario all’apertura ha trovato l’ingresso danneggiato dagli spari.

Cosa è successo

Tre fori di proiettile, il segno tangibile di un avvertimento, le cui ragioni sono al momento poco chiare e su cui sono in corso indagini. Quanto ai carabinieri, si stavano recando sul posto e sono andati a sbattere contro il cordolo di una rotatoria, complice la nebbia delle prime ore del mattino.

Non hanno riportato ferite gravi, ma uno dei due ha necessitato il ricovero in ospedale per accertamenti.