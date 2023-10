Spari in strada in pieno giorno: ferito un 23enne

Spari in strada in pieno giorno: è accaduto questo pomeriggio a Foggia dove un 23enne è rimasto ferito e trasportato agli Ospedali Riuniti del capoluogo dauno. E' accaduto in via Fuiani intonro alle 17 dove un giovane è stato raggiunto dagli spari all'altezza della spalla mentre si trovava a bordo di un'auto.

Il 23enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso e trasportato in ospedale. A quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della Questura di Foggia che stanno accertando la dinamica dei fatti: all'interno di un bidone della spazzatura che si trovava in strada è stato ritrovato un bossolo.