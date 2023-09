La lite poi gli spari contro la finestra di un conoscente: arrestato

Sparò contro la finestra di un'abitazione: è stato arrestato dai carabinieri di Taranto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere un 42enne di Statte accusati di porto abusivo di arma da fuoco e esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico. L'uomo sparò contro la finestra dell'abitazione di due conoscenti con cui aveva litigato, senza riuscire a colpirli. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 8 settembre, quando i carabinieri della Sezione Operativa intervennero nel quartiere Tamburi, a seguito della segnalazione di una sparatoria.

L'attività investigativa, condotta anche con sofisticate attività tecniche, ha permesso ai militari di collegare l'evento ad un episodio verificatosi poche ore prima, quando l'indagato, a seguito di un alterco con due suoi conoscenti, si sarebbe reso protagonista di una violenta colluttazione.