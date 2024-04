Malore nella notte, muore in casa un soccorritore del "118". I colleghi hanno provato a rianimarlo

Il 118 della provincia di Taranto è in lutto per la morte improvvisa dell’autista soccorritore manduriano di 50 anni chee lavorava nelle postazioni di Manduria e Sava. La notte scorsa l'uomo è stato colto da malore e a soccorrerlo sono stati i suoi stessi colleghi che hanno fatto di tutto per salvarlo. Un infarto , di quelli per i quali nessun intervento tempestivo né farmaci possono servire, non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i sanitari della postazione manduriana, il loro collega era già in arresto cardiaco e a niente sono valse le manovre rianimatorie durate quasi un’ora per farlo ripartire.Ieri mattina Calò aveva fatto il turno nella stessa postazione manduriana da dove è partita l’ambulanza per soccorrerlo. Lascia la moglie e due figli e un enorme sconforto e dolore tra i suoi colleghi delle postazioni affianco ai quali ha lavorato alle dipendenza prima delle associazioni di volontariato e nell'ultimo periodo, finalmente, nell’azienda pubblica Sanitaservice.