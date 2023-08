Donna cade giù in dirupo sulla provinciale: "salvata" da un passante

È caduta in un dirupo sulla strada provinciale che va da Gravina in Puglia a Corato: una donna è stata salvata da una passante, che ha subito allertato il 118. Ancora da chiarire cosa sia realmente successo: indagano la polizia di Gravina e i carabinieri di Altamura, sul posto anche i vigili del fuoco, oltre all'ambulanza. Una donna è precipitata in un dirupo, dopo aver fermato la propria auto a bordo strada.

La donna al momento è in ospedale.