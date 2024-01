Bari, 260 interventi del 118 al giorno nel 2023: nel 5% dei casi per pazienti in codice rosso. Tutti i numeri

Nel 2023, il servizio del 118, tra Bari e provincia, ha effettuato quasi 96mila interventi: 263 al giorno, oltre dieci ogni ora. Traumi, problematiche cardiocircolatorie, respiratorie, neurologiche e gastroenterologiche rappresentano le maggiori casistiche d'intervento: sono stati 5.109 i codici rossi, poco più del 5%, e 19.200 gialli, con 30.839 trasporti in ospedale, 9.200 trattamenti sul posto e anche 36.062 casi in cui il trasporto, per varie ragioni, è stato rifiutato. Casa (68.381 interventi pari al 71,2%) e strada (13.719, 14,2%) sono i luoghi in cui si verificano più spesso le emergenze.

Il commento del direttore generale Sanguedolce

«Un lavoro notevole - sottolinea il direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce - per numeri e impegno di tutti gli operatori e per l'organizzazione che sta dietro.

Con l'arrivo delle nuove automediche abbiamo completato il processo di rinnovo e potenziamento che ha riguardato il servizio 118 dal giugno scorso. Abbiamo riorganizzato e semplificato il sistema e, nello stesso tempo, abbiamo completamente rimesso a nuovo il parco automezzi, dotandolo di 55 ambulanze e 10 automediche ibride». Per Guido Quaranta, direttore del dipartimento di Emergenza-Urgenza, «il 118, assieme ai nostri sette pronto soccorso, rappresenta uno snodo fondamentale su cui si regge l'attività di emergenza-urgenza. Arrivare velocemente sul luogo di un incidente o di un infarto, stabilizzare un soggetto traumatizzato, individuare subito la patologia in atto è fondamentale per salvare vite umane ma anche per migliorare la prognosi in tutti gli eventi patologici tempo-dipendenti. Come per l'accesso in pronto soccorso, anche il 118 va usato con estremo buon senso».