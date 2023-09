Anziano scappa dalla Rsa: salvato dalla polizia locale. Era accovacciato sui binari

E’ stato ritrovato sui binari accovacciato, con il pericolo che di lì a poco un treno potesse travolgerlo. Il tempestivo intervento della polizia locale di Ostuni oggi ha salvato la vita ad un anziano di 95 anni, che si era allontanato da una struttura sanitaria della zona.

L'allarme

Sul posto anche personale della Polizia di Stato. Ricerche immediate che hanno potuto far tirare un sospiro di sollievo ai familiari e all’intera comunità dove il 95enne è ospite. L’allarme oggi è stato lanciato poco dopo le 15: da qui le ricerche nella zona che hanno avuto esito positivo dopo circa 30 minuti. Sul posto gli agenti, coordinati dal comandante Luigi Muci, e personale del commissariato della Città Bianca, guidati dal vicequestore Giorgio Grasso.

Forze dell’ordine allertate insieme al 118. Anche per alcune patologie dell’anziano, ipovedente, era alto il timore di una possibile disgrazia che sarebbe potuta capitare all’uomo, solo tra le campagne ed a poche decine di metri dalla ferrovia e dalla provincia per Villanova. Da qui l’attività di perlustrazione della zona, tra tensione e speranza. Ricerche provando ad individuare un possibile percorso fatto dall’anziano nei pochi minuti dopo il suo allontanamento.

La conoscenza della zona delle forze dell’ordine, anche di piccoli sentieri di campagna nei pressi della stazione è stata importante delimitare l’area. Lungo i binari della stazione della Città Bianca il ritrovamento dell’uomo a porre fine a lunghi minuti di paura.

I controlli

L’anziano è stato visitato a lungo dal personale del 118 intervenuto: dopo i controlli dei medici hanno stabilito che potesse far rientro nella struttura da cui si era allontanato poco prima. Un pomeriggio concluso a lieto fine anche per la sinergia operativa delle forze dell’ordine che ha evitato che l’allontanamento dell’uomo potesse trasformarsi in tragedia.