Salento, anziano muore dopo una caduta nella Rsa: indagati infermiera e quattro operatori socio sanitari

Anziano morto dopo una caduta nella Rsa: quattro operatori socio sanitari e una infermiera in servizio in una struttura sanitaria assistenziale nel Salento rischiano il processo in seguito alla morte di un anziano, costretto a subire un intervento chirurgico, a quanto ricostruito, dopo una caduta avvenuta nella struttura. Secondo la denuncia dei famigliari, infatti, l'uomo non sarebbe stato sottoposto a tutte le cure del caso e alla vigilanza necessaria.

L'udienza preliminare è fissata per il 5 maggio prossimo dinanzi al gup Alcide Maritati. Le indagini sono state coordinate dal pm Giorgia Villa. L'accusa per tutti è di abbandono di incapaci.

L'incidente nella Rsa

I fatti risalgono al luglio 2019. L'anziano soffriva di varie patologie, sempre stando a quanto riportato nell'esposto. Cadde mentre si trovava nella struttura. Intervennero i sanitari del 118 che lo condussero all'ospedale di Copertino, da cui fu dimesso con la diagnosi di un trauma cranico. Poche ore dopo, rimase vittima della frattura del femore. All'ospedale di Gallipoli, stavolta, fu sottoposto a un intervento chirurgico. Il 15 agosto, il decesso. Dalle indagini sarebbe emersa la sparizione del foglio del registro delle consegne del personale Oss relativo al giorno in cui si è verificato l'incidente.