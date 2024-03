Carmiano, anziano morto in casa: due le coltellate, una dritta al cuore

Sono state due le coltellate, di cui una al cuore, la causa del decesso dell’87enne di Carmiano, trovato privo di vita nella sua abitazione la domenica delle palme. Ferita mortale, presumibilmente auto-inferta, e che sarebbe quindi compatibile con l’ipotesi del suicidio avanzata dagli inquirenti. Questo è il responso emerso dall’autopsia effettuata ieri dal medico legale Roberto Vaglio, sulla scorta dell’indagine aperta dal magistrato Alessandro Prontera titolare del caso. Tutti gli accertamenti eseguiti sinora dai carabinieri e dal nucleo della scientifica, porterebbero quindi a pensare all’estremo gesto volontario, escludendo quindi l’ipotesi dell’omicidio.

I fatti

L’anziano era stato rinvenuto morto, su una sedia nella cucina di casa con un coltello conficcato nel petto.

I sanitari del 118, intervenuti nell’abitazione a seguito della richiesta di soccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.Le indagini sulla dinamica dei fatti, sono state effettuate dai militari della locale stazione e della compagnia di Campi salentina, sotto il coordinamento dei colleghi del comando provinciale e della scientifica. Gli esperti delle indagini scientifiche hanno esaminato il coltello per rilevare le impronte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto intorno alle 11.30. Circa un’ora prima infatti, l’anziano e la moglie, avevano ricevuto la visita di una vicina di casa e il dono delle palme benedette. Poi la tragedia. Gli inquirenti dopo aver vagliato un possibile diverbio tra i coniugi, legato pare alla preoccupazione dell’uomo per il ricovero in ospedale della moglie per dei problemi di salute, che la obbligavano ad una scarsa mobilità, col passare delle ore hanno imboccato la pista dell’estremo gesto. Al momento infatti dall'attività investigativa non sono emersi elementi contrastanti con l’ipotesi del suicidio.

I funerali

La salma dell'87enne, trasferita dall'agenzia Funeral Center, lascerà la camera mortuaria per essere riconsegnata alla famiglia per i funerali fissati per domenica prossima.