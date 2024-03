Incidente stradale nel Salento, scontro tra tre auto e un camion in pieno centro: mezzi distrutti

Incidente stradale con 4 veicoli coinvolti, tre auto e un camion, in pieno centro urbano a Carmiano. Il violento e rocambolesco scontro si è verificato attorno alle 12, all’incrocio tra via Piave e via Gagliardina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, alcune ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto iniziale è avvenuto tra una vettura e il camion, poi nella carambola sono rimaste coinvolte altre due auto. Un veicolo è andato a sbattere contro il muro danneggiando un palo della segnaletica stradale, la colonnina della rete elettrica e un tubo del gas, per cui è si è reso necessario l’intervento dei caschi rossi del distaccamento di Veglie.

I feriti medicati sul posto dai sanitari, sono stati condotti in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. Distrutti invece i 4 mezzi coinvolti nel sinistro stradale.