Incidente in città, pedone investito batte la testa: trasportato subito in ospedale

In serata un pedone è stato investito da una Ford Fiesta - condotta da un 40enne - in via XX Settembre a Ceglie Messapica proprio di fronte a Villa Cento Pini e non lontano dall'Istituto del Sacro Cuore. L'uomo investito, un anziano cegliese 70enne, è stato soccorso dal personale del servizio 118 e condotto in ospedale a Brindisi.

Dopo l'impatto con il veicolo, infatti, ha battuto la testa e pare abbia riportato un trauma cranico: quand'è stato caricato sull'autoambulanza era cosciente ma sanguinava dal capo. È stato affidato alle cure dei medici dell'ospedale Perrino.

Le sue condizioni, come sempre in questi casi, sono da tenere sotto osservazione per scongiurare l'insorgenza di complicazioni.

I dettagli

Il quadro clinico sarà più chiaro dopo gli esami diagnostici cui sarà sottoposto. Sul luogo dell'investimento, per i rilievi, è giunta la polizia locale di Ceglie Messapica.

Il conducente della Fiesta, anch'egli cegliese, è stato sottoposto ad accertamenti pure per verificare se avesse eventualmente consumato alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida. La dinamica del sinistro è tutta da accertare.