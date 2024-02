Salento, in casa di un anziano per rubare: il bottino è di 900 euro, un telefono e un maglione

Si sarebbe intrufolato in casa di un anziano, portando via un telefono, quasi 900 euro e un maglione. Un uomo di 31 anni di nazionalità afgana e residente a Lecce è stato indagato con l'accusa di furto in abitazione.

Il suo nome compare in un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal sostituto procuratore della Procura di Lecce Alessandro Prontera, titolare delle indagini.

I fatti

I fatti sono avvenuti a Cavallino il 9 gennaio di quest'anno. Stando a quanto rilevato dall'accusa, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione dell'anziano e approfittando della sua condizione di solitudine si sarebbe impossessato di un maglione, di 870 euro in contanti e di un telefono. Il tutto con l'aggravante di aver approfittato della condizione di difficoltà della vittima.

L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Maria De Giorgi, ha ora 20 giorni di tempo per presentare le sue memorie o per chiedere di essere interrogato dal pm.