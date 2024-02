Savelletri, scompare un anziano: scattano le ricerche

Nello specchio di mare a sud di Savelletri - provincia di Brindisi - sono in corso delle ricerche di un anziano. Si tratta di un 90enne originario di Mantova, ma domiciliato a Ostuni. Pare che nella giornata di oggi l'anziano si sia fatto accompagnare da un taxi lungo la litoranea fasanese. In base alle poche indiscrezioni trapelate, sul posto i soccorritori hanno trovato gli effetti personali dell’anziano e una sdraio che aveva al seguito. Le ricerche sono condotte da terra da Carabinieri, Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto, e in mare da una motovedetta della Guardia costiera e dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.