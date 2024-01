Anziano scomparso dall'ospedale San Paolo, svolta dalle telecamere: è salito sull’autobus

La svolta arriva dalle immagini dellete telecamere: Tommaso Monno è salito su un bus, forse per tornare a casa. Intanto continuano senza sosta le ricerche di Tommaso Monno, 70enne scomparso dall’ospedale San Paolo di Bari lo scorso 2 gennaio. Nella giornata di ieri, a dare manforte al lavoro delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che stanno lavorando alacremente da ormai otto giorni, sono arrivati sia gli uomini del soccorso alpino e speleologico Puglia, che due squadre di volontari dell’associazione servizio emergenza radio Casamassima. L’associazione ha spiegato che: «Una nostra squadra è in supporto alle ricerche di un paziente scomparso. Da stamattina martedì alle 7 i nostri volontari, su richiesta del “Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile Bari”, stanno collaborando assieme ad altri volontari provenienti da tutta la provincia, vigili del fuoco e forze dell’ordine per cercare un signore ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Bari scomparso il 2 gennaio 2024. Nel pomeriggio verrà inviata un’ulteriore squadra in supporto, per continuare le ricerche».

La zona interessata dalla ricerche

La zona di ricerca dell’uomo continua ad essere quella limitrofa al luogo della scomparsa del 70enne, residente al quartiere San Pio, ed è stata estesa dall’esterno dell’ospedale San Paolo fino all’area del Parco Naturale Regionale Lama Balice.

L’idea iniziale era che, considerando le precarie condizioni di salute dell’uomo, appena ricoverato nel reparto di Medicina sito al sesto piano dell’ospedale San Paolo per una bronchite, difficilmente potesse essersi allontanato troppo. Anche perché al momento della scomparsa aveva la febbre alta e difficoltà a camminare.

La svolta

Ma nella serata i carabinieri, visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno aggiunto un pezzo al puzzle, in quanto nelle immagini si vede l’uomo salire su un autobus Amtab. Da considerare che da lì passa il 3, linea che porta verso il centro di Bari, mentre anni fa era attiva la linea 33 che portava a San Pio. Il timore è che abbia cercato di tornare a casa. In supporto alle attività a terra, da qualche giorno, è in azione anche un elicottero, per garantire una diversa visuale che possa in qualche modo agevolare le ricerche. Per la famiglia sono giornate di ansia, sia per la moglie che per il figlio, che abita lontano da Bari, da poco ha avuto un bambino e sta avendo difficoltà a poter raggiungere la propria famiglia di origine. La preoccupazione è tanta, anche perché al momento della scomparsa il 70enne aveva indosso solamente una tuta e delle ciabatte, non ha con sé un giubbotto, e negli ultimi due giorni in città è arrivato l’inverno e le temperature si sono abbassate molto. Nonostante le ricerche siano scattate subito, l’uomo sembra essere sparito nel nulla. La stessa famiglia ha condiviso un appello via social per aumentare le possibilità di trovarlo senza successo. L’uomo al momento della scomparsa indossava una tuta blu con strisce grigie sulle braccia e ai piedi aveva delle ciabatte. È alto 170 centimetri, ha i capelli brizzolati e occhi verdi. L’uomo soffre di Alzheimer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA