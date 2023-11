Salento, scomparso da giorni: trovato morto in casa un 85enne

Per anni aveva frequentato il negozietto di generi alimentari sotto casa dove ogni giorno, oltre a fare la spesa, scambiava quattro chiacchiere con i titolari dell’esercizio commerciale. Stessa abitudine - un saluto quotidiano e forse una pizza di tanto in tanto - nella pizzeria adiacente alla sua casa di Castrignano dei Greci nel Salento. Poi d’improvviso l’assenza di alcuni giorni e il silenzio. Infine l’amara scoperta infine: l’85enne Antonio Terio era deceduto in casa da almeno un paio di giorni.

A ritrovarlo privo di vita, lo scorso lunedì mattina, è stato il comandante della Polizia locale, Simone Simione, sollecitato proprio dalle segnalazioni dei vicini di casa e dei titolari delle attività commerciali nei pressi dell’abitazione di quell’anziano che non vedevano più da due giorni.

Ricevuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, Simione ha aperto la porta trovandosi di fronte alla tragica scoperta dell’uomo deceduto.

I dettagli

Per sua scelta, dopo la perdita della moglie deceduta a settembre del 2004, il povero Antonio aveva scelto di vivere da solo. Voleva essere autonomo e sino alla tragica scomparsa in effetti era abituato a fare tutto da solo. Provvedeva alle faccende domestiche e alla cucina, ma anche alla spesa quotidiana.

E proprio per questo motivo frequentava ogni giorno un negozio di generi alimentari vicino all’abitazione, e di una pizzeria, di tanto in tanto.

Il pane e i prodotti per la casa nel carrello. E quattro chiacchiere con i negozianti come d’abitudine. Stesso copione anche nella pizzeria sotto casa. E forse proprio gli stessi esercenti che erano abituati a incontrarlo ogni giorno si sono allarmati nel momento in cui non hanno ricevuto la solita ordinazione della giornata, per due giorni consecutivi.

L’85enne lascia due figli: Claudia, madre di due ragazzi, che vive a Castrignano dei Greci. L’altro figlio, Romeo, invece, vive in Svizzera, nazione in cui, anche il defunto, aveva lavorato per lungo tempo prima di andare in pensione.