Mola, anziano trovato morto in casa: gli amici non lo vedevano da giorni

Un anziano di Mola di Bari di circa 80 anni, residente in un casolare situato sulla provinciale tra Mola e Noicattaro, è stato trovato morto qualche giorno fa all’interno della sua abitazione. L’uomo era vedovo da qualche anno e abitava da solo (non aveva figli ma solo nipoti, peraltro non residenti a Mola), ma era conosciuto e ben voluto.

Chi era

Per una vita ha svolto l’attività di agricoltore, che continuava a svolgere più per passione che per altro nonostante avesse da poco superato gli 80 anni.

Coltivava, in particolare, verdura e aveva un allevamento di galline: quello che “raccoglieva”, lo rivendeva ad amici e conoscenti che si affacciavano con discreta continuità presso il suo casolare. Sono stati proprio gli amici e conoscenti di cui sopra a preoccuparsi perché l’uomo non si faceva vedere da un paio di giorni: sul posto, così, è intervenuta la Metronotte di Mola che ha trovato l’uomo riverso all’interno della sua abitazione. Sul posto è intervenuto anche il 118, proveniente da Bari, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, avvenuto per cause naturali.

L’uomo, vecchia generazione, non aveva né cellulare né tanto meno telefono fisso in casa, aspetto che rendeva praticamente impossibile rintracciarlo, se non personalmente. A dargli una mano nella gestione delle attività quotidiane (pagamento delle utenze, spesa, ecc.) erano alcune associazioni di Mola che andavano a trovare l’uomo presso il suo casolare. A dicembre, sempre a Mola, un’altra donna sulla settantina era stata ritrovata morta all’interno della sua abitazione, nel centro storico.