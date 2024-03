Incidente tra un'ambulanza e un'auto sulla Statale 275: ferito l'autista del 118

Ennesimo incidente stradale sulla strada Statale 275: coinvolte un'ambulanza con paziente a bordo e un'autovettura.

Ancora incerta la dinamica dello scontro avvenuto attorno alle 16.40, in territorio di Alessano, punto stradale già teatro in passato di altri gravi sinistri stradali.

Sul posto per i rilievi sono intervenute le forze dell'ordine. Intervenuti carabinieri di Tricase e polizia locale di Alessano.

Cosa è successo

Secondo una prima parziale ricostruzione, il violento impatto tra i due mezzi è avvenuto, con l'ambulanza partita dalla postazione di Poggiardo, lanciata in un intervento di soccorso per un codice rosso.

Nello scontro è rimasto ferito l'autista del mezzo 118. In fase di valutazione lo stato di salute del conducente della Bmw. Sul posto si è reso necessario l'intervento di ulteriori ambulanze per trasportare i feriti in ospedale. Illesi invece gli altri operatori sanitari. Danneggiati pesantemente i due veicoli coinvolti nell'incidente stradale.