Incidente stradale sulla provinciale, salgono a tre le vittime: morto 76enne

Sale a tre il numero delle vittime dell'incidente stradale avvenito ieri - 20 marzo - sulla provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni, all'altezza dell'ex base Usaf. Si tratta di Antonio Iaia, 76 anni, marito dell'insegnante dell’Itis Giorgi di Brindisi Maria Epifani rimasto gravemente ferito durante nello schianto. L'uomo, che era stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, non ce l'ha fatta: è morto questa mattina.

Il terribile schianto



Due donne di San Vito dei Normanni hanno perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio (20 marzo), intorno alle 15, mentre percorrevano in auto la strada provinciale che dalla città conduce al loro paese d'origine.

L'impatto fatale tra una Toyota Yaris, condotta dalla 50enne Pasqualina Prezioso e un'Opel Corsa dove la 65enne Maria Epifani, insegnante all’Itis Giorgi di Brindisi, viaggiava insieme al marito (rimasto gravemente ferito mentre si trovava alla guida del veicolo), è avvenuto all'altezza dell'ex Base Nato.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Locale di Brindisi, le due auto avrebbero impattato frontalmente, non lasciando scampo alle due donne: a nulla sono valsi tutti i tentativi dei primi soccorritori in attesa che sul posto arrivassero alcune ambulanze del 118. Per le rispettive competenze hanno inoltre lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e gli agenti della sezione Volanti.

Il traffico, nelle due direzioni di marcia, è stato interrotto fino a quando i due veicoli non sono stati rimossi dalla sede stradale.

Le vittime

A quanto pare, Pasqualina Prezioso sarebbe morta sul colpo mentre per marito e moglie la corsa verso l'ospedale “Perrino” non ha purtroppo garantito alcuna speranza per la donna. : nonostante tutti gli sforzi dei medici è deceduta qualche ora dopo in seguito alle gravi ferite riportate nel micidiale scontro che ha visto completamente accartocciare le parti anteriori delle due rispettive auto.

Il marito, 76 anni, a sua volta rimasto ferito, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Nell'area del Pronto soccorso si sono poi raccolti parenti e amici delle tre persone coinvolte in un maledetto incidente che ancora una volta tocca molto da vicino la città di San Vito dei Normanni. Un paese che già in passato ha visto piangere altre vittime lungo quella strada provinciale (la ex strada statale 16), che anche se rimessa a nuovo in alcuni tratti rimane un vero “incubo” per tanti automobilisti a causa dell'assenza di uno spartitraffico e durante la notte di un'illuminazione efficace.

Nel primo pomeriggio di ieri, un nuovo gelo è calato in paese quando la notizia della morte di Pasqualina Prezioso e Maria Epifani è passata da porta a porta. Una comunità dove le famiglie hanno strette parentele e larghe amicizie. Ora, tutti stretti in un cordoglio che coinvolgerà l'intera San Vito dei Normanni, insieme a tante lacrime che tornano a far parlare di una “strada maledetta”.

Intorno alle 15, le due donne (secondo quanto raccolto dagli agenti della Polizia Locale) si trovavano all'interno di una Toyota Yaris, condotta dalla 50enne e un'Opel Corsa guidata dal marito della 65enne.



Due auto in viaggio: una verso la città e l'altra verso il paese, improvvisamente interrotto all'altezza dell'ex Base Nato in seguito a un micidiale frontale. Uno schianto che ha poi posto i due veicoli uno di fronte all'altro nel mezzo delle strada. Che si trattasse di un terribile incidente è apparso subito chiaro a tutti gli automobilisti di passaggio che hanno cercato di prestare un primo soccorso chiamando il 118 e le forze dell'ordine. Nelle rispettive auto, rimaste entrambe distrutte all'altezza del vano motore, la scena relative alle tre persone rimaste incastrate all'interno è stata immediatamente comunicata per telefono, dando (purtroppo) notizie poco incoraggianti su un sinistro che ha visto alla fine contare due vittime.

Un triste bilancio confermato solo dopo il trasporto in ospedale della 65enne. Su quanto accaduto, per verificare l'esatta dinamica dell'incidente mortale, saranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere installate presso il corpo di guardia della base Onu. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora.

