Malore per un operaio a diversi metri d'altezza: salvato dai vigili del fuoco

Si allunga la lista degli incidenti sul lavoro in provincia di Bari. L’ultimo stamattina, intorno a mezzogiorno, alla zona industriale di Modugno dove un operaio di 58 anni, barese, è stato colto da improvviso malore mentre si trovava all’interno di una stanza di regia a diversi metri di altezza, in un’azienda che costruisce prefabbricati in via degli Oleandri.

L’uomo che stava controllando, dall’alto, alcuni macchinari in azione e una gru si è sentito improvvisamente male e ha dato l’allarme.

Sul posto è arrivata, pochi minuti dopo, una ambulanza con una equipe medica del servizio di emergenza sanitaria del centodiciotto.

ll salvataggio

Al loro arrivo i sanitari si sono resi conto che era praticamente impossibile per loro portare a terra il paziente, per via dell’altezza e della stretta scala di metallo che portava al vano nel quale il malcapitato si trovava. Per questa ragione è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con due squadre, una ordinaria e l’altra Saf. Solo il provvidenziale e professionale intervento di questi ultimi ha scongiurato che la situazione precipitasse.

Così dopo aver imbracato l’operaio in una speciale barella i pompieri hanno provveduto a spostarlo al piano strada e dove i sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale “San Paolo”, dove l’uomo è stato ricoverato, in prognosi riservata per uno scompenso anche se pare non corra pericolo di vita. Sull’accaduto è stato interessato per le verifiche del caso lo Spesal, il servizio dell'azienda sanitaria locale che si occupa di infortuni sul lavoro.