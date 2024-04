Cade nel vuoto mentre lavora: morto un operaio

Incidente sul lavoro questa mattina a Castellana Grotte. A perdere la vita Giuseppe Vispo Coletta, classe 1961, residente nella città delle Grotte. Probabilmente a causa di un malore, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto mentre svolgeva lavori di ristrutturazione in un’abitazione del centro storico, in via Risorgimento; vani i soccorsi del 118 dell'ospedale Sana Maria degli Angeli" di Putignano, immediatamente intervenuto sul posto. Sul posto la polizia locale di Castellana Grotte, i carabinieri di Monopoli, lo Spesal, la Scientifica e i medici di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Cosa è successo

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Monopoli: l’uomo è stato ritrovato con una lesione alla testa, ma bisognerà stabilire se il decesso sia avvenuto a causa del malore o dell’impatto con il suolo. “Pippuccio” (così lo chiamavano amici e conoscenti) era molto conosciuto in città. Non era sposato e non aveva figli.