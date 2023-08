Incidente mortale nel Salento: scooter contro un mezzo della raccolta rifiuti sulla Ss275, perde la vita un uomo di 47 anni

Un altro incidente mortale sulle strade del Salento. Intorno alle 7 di oggi ha perso la vita un uomo di 47 anni ad Alessano, nel Capo di Leuca.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo era in sella al suo scooter quando è avvenuto lo schianto contro un mezzo della raccolta dei rifiuti. L'impatto, molto violento, non gli ha lasciato scampo.

I dettagli

L'incidente è avvenuto sul tratto della statale 275 che attraversa il paese, all'uscita del centro abitato in direzione Lucugnano. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione cittadina, agli ordini del luogotenente Antonio Ferrarese. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Solo tre giorni fa, in provincia hanno perso la vita altri due giovani motociclisti: un 36enne di Racale morto sulla Taviano-Casarano e un 38enne leccese sulla Lecce-San Cataldo.