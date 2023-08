Con la moto contro un furgone: il terribile incidente finisce in tragedia a Bressanone, in Trentino Alto Adige, sulla statale del Brennero. Hanno perso la vita così due persone che viaggiavano a bordo della moto. Le vittime sono Herta Unterweger e Diego Caldarazzo, quest'ultimo 57enne originario di Zollino, in provincia di Lecce.

I manifesti in paese

In paese vive la madre dell'uomo e sono stati affissi manifesti funebri.