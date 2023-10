Salento, ancora incendi nella notte: a fuoco un'auto e un furgone

Ancora fuoco nella notte in danno di mezzi di varia tipologia. Attorno all'una una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, distaccamento di Veglie, è intervenuta nel comune di San Cesario di Lecce, nell’area parcheggio dell'ospedale Galateo, per l'incendio di un furgone Iveco Daily. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, ma non si esclude l'ipotesi dolosa.

Auto distrutta a Scorrano

Stessa situazione attorno alle 3 a Scorrano, in via Orsini, per l' incendio di un'autovettura, una Peugeot 1007. La vettura è andata completamente distrutta. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Maglie che hanno spento l'incendio e come sempre messo in sicurezza la zona. Anche qui, cause in corso di accertamento, ma sembra difficile, considerata anche l'ora, ipotizzare che il rogo possa essere accidentale.