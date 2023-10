Salento, incendio auto nella notte: in fiamme una Peugeot

Ancora un'auto bruciata nella notte: ennesima notte di roghi nel Salento. Questa volta i vigili del fuoco, distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti in via Racale a Melissano dove - alle 3.30 - una Peugeot 3008 parcheggiata in strada era in fiamme.

A seguito dell'irraggiamento termico provocato dall'incendio una seconda autovettura, Renault Captur, ha subito danni. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Accertamenti in corso per verificare la natura dell'incendio.